Scènes de Ménages : Audrey Lamy a souffert lors de son départ, "J'avais le coeur déchiré"

Cet été, cela fera déjà 5 ans que Marion et Cédric ont quitté Scènes de Ménages. Et si les créateurs ont rapidement comblé cette absence en intégrant de nouveaux couples à l'écran, Audrey Lamy reste toujours autant attachée à la célèbre comédie d'M6.

Audrey Lamy a souffert lors de son départ de Scènes de Ménages

Invitée par la journaliste d'En Aparté (Canal+) à dévoiler son sentiment au moment de faire ses adieux aux équipes en 2017, l'interprète de Marion a confessé que cela restait encore à ce jour l'une des épreuves les plus difficiles de sa carrière, "J'avais le coeur déchiré". Et pour cause, si son départ était à l'époque motivé par une envie d'ailleurs et d'évolution, l'actrice a toujours eu conscience de sa chance sur les plateaux de Scènes de Ménages.

"Tous ces réalisateurs m'ont formée. Ils m'ont aidée, c'est une vraie école, s'est-elle souvenue avec émotion. Je suis sortie du conservatoire, mais là j'avais une autre école. C'était l'école de la télé, l'école de l'humour, l'école de déclencher un rire au bout d'une minute." Elle l'a ensuite ajouté, sa place au sein de la comédie lui a permis de grandir à tous les niveaux, "Même dans l'écriture, on participait beaucoup. Sur l'évolution de nos personnages, on a participé à beaucoup beaucoup de choses dans cette série".

Une amitié très forte avec Loup-Denis Elion

L'autre raison de son attachement à la série, c'est qu'elle lui a permis de rencontrer l'un de ses amis les plus proches : Loup-Denis Elion. Alors que tous le deux ont joué au couple pendant de longues années, Audrey Lamy a confessé que leur relation ne ressemblait à aucune autre.

"On a été en couple à la télé. On a été amis. C'était ma meilleure copine. C'était plus qu'un partenaire. On se confiait. On est devenus vraiment très très proches. On est devenus des amis, a-t-elle là aussi confié avec un plaisir non dissimulé. Je pense que si on est restés aussi longtemps dans cette série là, c'est parce qu'il y avait quelque chose de très fort entre nous."

De quoi convaincre le duo de revenir le temps d'un prime exceptionnel ? On croise les doigts.