Sarah Mainguy (Top Chef 2021) perturbée par les critiques d'internautes : "C'est pesant"

Quand on passe à la télé dans une émission, on est pas l'abri d'essuyer des critiques. Et du côté des candidats, il y a deux camps : ceux qui répondent et ceux qui ignorent. Matthias Marc fait partie de la deuxième catégorie : souvent taclé et qualifié de prétentieux par les internautes, il préfère ne pas prêter attention aux messages haineux. Si Sarah Mainguy n'est pas autant critiquée que son adversaire pour la demi-finale de Top Chef 2021, elle a aussi reçu certaines critiques... et ne l'a pas très bien vécu.

Sarah Mainguy évoque les critiques des internautes

Interrogée par Télé Loisirs, celle qui s'est pris une grosse mise au point par Paul Pairet la semaine dernière dans Top Chef 2021 est revenue sur le succès de l'émission... et les côtés négatifs de la diffusion. Notamment sur les critiques dont elle fait parfois l'objet sur les réseaux sociaux. "C'est pesant. Les gens ne voient pas les choses de l'intérieur, donc la critique est forcément facile." avoue d'abord la candidate nantaise. Si, au départ, elle regardait régulièrement les réactions des téléspectateurs, ce n'est plus le cas aujourd'hui. "J'ai appris à faire avec, enfin j'ai surtout appris à arrêter de regarder." confie Sarah.

La jeune cheffe qui est propriétaire de son propre restaurant a aussi déploré le fait qu'elle n'avait pas été préparée à se retrouver au centre de telles réactions. "Il faut vraiment se protéger, c'est pas quelque chose à laquelle on nous prépare. On ne nous aide pas du tout, ce qui est dommage. J'aurais bien aimé qu'on me prépare à tout ça, c'est particulier." déclare-t-elle.

Elle ne regarde pas l'émission

Sarah Mainguy a aussi expliqué qu'elle ne pouvait pas dire si Top Chef représentait vraiment qui elle est : elle ne regarde pas l'émission ! "Je ne regarde pas les épisodes. Je n'aime pas me regarder. Je sais que le montage, je ne peux rien faire contre. Les gens se font l'avis qu'ils veulent, moi, mes souvenirs ne changeront pas." a-t-elle confié, toujours à Télé Loisirs.