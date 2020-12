Sarah Lopez et Yazid Ichemrahen réagissent à la rumeur de rupture à cause de Jonathan Matijas

D'ailleurs, le compagnon de l'influenceuse a même fait une déclaration d'amour à sa moitié lors d'une soirée chicha. Alors qu'elle le filmait dans sa story, il lui a dit : "Je t'aime". "T'es mon coeur", "je m'attendais pas à ça avec toi", "à la base elle et moi on était pas prédestinés" mais "on s'entend bien, on se complète" : "moi je suis un fou sanguin et elle, elle a une joie de vivre qu'elle me transmet" a-t-il indiqué, amoureux de sa girlfriend.