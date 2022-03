Samira (Koh Lanta 2022) souligne l'importance de la psy de la prod pour les aventuriers, même après le tournage

Koh Lanta 2022 : "La psychologue de la production est là pour nous", "j'ai beaucoup pleuré" avoue Samira

Après un nouveau conseil dans l'épisode 3 inédit de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit), ce mardi 8 mars 2022 sur TF1, c'est Samira qui a été éliminée. Fraîchement sortie de l'aventure animée par Denis Brogniart, elle s'est confiée à Purepeople.com sur le rôle important de la psy de la prod. "On est pris en charge, et heureusement d'ailleurs. Il y a la psychologue de la production qui est là pour nous, même encore aujourd'hui. Elle est exceptionnelle" a confié l'aventurière, "J'avoue que j'ai beaucoup pleuré. J'ai du mal avec la défaite, tout simplement. Surtout quand elle n'est pas justifiée".

Si Samira a tant mal vécu son élimination dans Koh Lanta 2022, c'est aussi parce qu'elle trouve son départ injuste : "J'ai vécu 15 ans en compétition et j'ai toujours préféré une défaite en ayant bien joué contre un adversaire redoutable qu'une victoire amère. J'ai eu ce sentiment d'injustice et j'ai eu énormément de mal à le digérer. J'ai pleuré pendant 2, 3 jours, je ne vois pas ça comme quelque chose de mauvais".

>> Koh Lanta 2022 : le (presque) plus grand secret de l'émission enfin révélé <<

"Puis quand je suis rentrée, j'étais contente de revoir mes proches et de reprendre mon téléphone. Après, j'ai aussi mangé mais très peu" et en plus de la psychologue qui continue d'être dispo si besoin, "il y a un médecin qui nous prend en charge également et on ne peut pas manger vite ni énormément en quantité".

Le plus dur pour elle sur le camp ? "La pluie la nuit, c'était dur. Et puis être constamment mouillée à longueur de temps aussi. Psychologiquement, c'est vraiment très très dur. Après, dans un second temps j'ai aussi souffert de mon départ. Partir si tôt, ça fait mal" a-t-elle ajouté.

"Une fois de retour en France, les concurrents ont le portable de la psychologue et peuvent la contacter"

A propos des psys de la production de Koh Lanta, (car oui, il y en plus d'une), Alexia Laroche-Joubert, la patronne d'Adventure Line Productions, avait précisé leur rôle à puremedias.com : "Ce sont des professionnelles du milieu médical tenues à la confidentialité. Aussi, l'avis qu'elles nous font se limite à dire 'apte' ou 'pas apte'". Elles sont là sur le tournage de l'émission "pour être présente à la sortie du jeu des concurrents". C'est un "sas de décompression" pendant lequel la psychologue discute avec l'aventurier ou l'aventurière éliminé(e).

>> QUIZ Koh Lanta : seul une(e) vrai(e) fan du jeu animé par Denis Brogniart aura 8/8 <<

Et "une fois de retour en France, les concurrents ont le portable de la psychologue et peuvent la contacter à discrétion. Si un concurrent n'appelle pas, elle appelle régulièrement d'elle-même pour prendre des nouvelles et discuter" a précisé la boss d'ALP. Donc les psychologues de la prod sont aussi là après le tournage et "c'est la psychologue qui juge si elle doit continuer à suivre un aventurier. Elle peut également l'orienter vers un professionnel de sa ville ou région de résidence".