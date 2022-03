Koh Lanta 2022 : Samira éliminée, Yannick bijoutier et collier dans le slip... le récap en tweets

Samira éliminée et vénère

Il fallait forcément un(e) éliminé(e) cette semaine et c'est Samira qui a finalement été contrainte de quitter l'aventure dès cet épisode 3. La cause ? Un problème d'ego. Et pour cause, l'équipe Rouge dont elle faisait partie est en grande majorité composée d'anciens verts qui... sont nuls depuis de le début. Or, quand Samira a tenté de les mettre face à leurs responsabilités, ils l'ont mal pris et ont donc décidé de se débarrasser de l'une des candidates les plus fortes de la team. De quoi choquer et décevoir le public, mais également l'aventurière.

Auprès de Télé-Loisirs, elle a révélé, "Comment j'ai vécu l'élimination ? "Amèrement. J'ai vraiment vécu ça comme une injustice. C'est dur, car j'avais fait mes preuves malgré le fait que je n'étais pas du tout préparée physiquement pour cette aventure, j'avais pris 15 kilos pendant le confinement... Pourtant, j'ai montré des choses, j'ai été active sur le camp avec toujours le sourire. Sur les épreuves j'ai montré que j'avais ma place. Je ne comprends pas pourquoi on m'a éliminé. C'est terrible comme scénario. Personne ne m'a prévenu avant les votes... et même chez les ex-bleus, tout le monde était serein pour moi."