S Club 7 de retour ? "Je pense que nous sommes tous prêts", confie Tina Barrett

Après les Spice Girls, un autre célèbre groupe pourrait-il bientôt se reformer ? S Club 7 a sans aucun doute marqué les années 2000, notamment avec ses tubes Don't Stop Movin', Natural, S Club Party, Bring It All Back ou encore Say Goodbye, et sa série S Club 7. Rachel Stevens, Tina Barrett, Jon Lee, Hannah Spearritt et les autres membres se sont séparés en 2003 avant de se retrouver en 2014, pour une émission caritative Children In Need, et en 2015 pour une tournée spéciale au Royaume-Uni.

S Club 7, bientôt des retrouvailles ?

Cinq ans après ce show événement, les anciens potes du S Club 7 réfléchiraient une nouvelle fois à reformer le groupe : "On veut vraiment faire, de nouveau, quelque chose ensemble", avoue Tina Barrett à The Sun avant de confier : "On est plus âgé maintenant, nous pourrions donc faire quelque chose qui ressemble à ce que nous sommes maintenant, pas des titres pour les adolescents. Quelque chose de plus crédible."

La chanteuse, âgée aujourd'hui de 44 ans, révèle ensuite que les ex-membres sont eux aussi partants pour organiser des retrouvailles : "J'ai parlé à peu près avec tout le monde. Je pense que nous sommes tous partants, il faut juste réussir à ajuster nos agendas, mais je suis sûre que ça va arriver." Les confidences de Tina Barrett ne vont pas manquer de réjouir les fans de S Club 7 !