Romy "harcelée plus jeune", elle se confie sur son nouveau livre (interview)

Le harcèlement "ne concerne pas forcément que les gens connus"

Après avoir lancé le compte @pansetesmaux sur Instagram, qui se veut "hyper bienveillant" et "good vibes" comme elle nous l'a expliqué en interview, Romy est allée encore plus loin pour aider ses abonnés au mieux. L'influenceuse a sorti un nouveau livre intitulé Dring dring, Allô j'écoute ?, aux éditions Larousse. Un livre dans lequel Romy donne des conseils aux internautes, en répondant directement à leurs messages. Car Romy a reçu beaucoup de DM sur la dépression, le harcèlement, la sexualité ou encore la mode. Avec Dring dring, Allô j'écoute ?, la star des réseaux a lu les problèmes de centaines d'inconnu(e)s et leur a apportés son aide par écrit.

En promo pour ce livre, Romy a accordé une interview Off Screen à PRBK. Elle nous a raconté comment elle a eu l'idée du bouquin et tout le travail que lui a demandé ce projet. Et elle s'est aussi confiée sur le harcèlement dont elle a été victime dans sa jeunesse, avant d'être célèbre. "J'ai été harcelée plus jeune sur les réseaux sociaux, donc ça ne concerne pas forcément que les gens 'connus'" a-t-elle indiqué. Donc Romy comprend d'autant plus les abonnés qui ont été harcelés ou sont toujours harcelés et qui lui ont demandée des conseils pour s'en sortir.