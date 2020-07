Romy : dépression, harcèlement... Elle invite ses abonnés à se confier sur une nouvelle page Insta

Ses problèmes de coeur, son adolescence tourmentée... Romy est très proche de ses abonnés et n'a pas hésité à se confier dans un premier livre intitulé Dans la petite vie d'une adolescente. C'est aujourd'hui au tour de ses abonnés de se confier à elle. L'influenceuse a créé une nouvelle page Instagram intitulée "Panse tes maux", en référence à "pense tes mots" dans laquelle elle invite ceux qui le souhaitent à parler de leurs problèmes.

Romy lance la page Instagram "Panse tes maux"

Dans une vidéo, elle revient sur sa démarche : "Sur mon compte principal, on est 1,5 million, même un peu plus et c'est très compliqué de parler et de faire du cas par cas. Même si j'essaie de le faire tous les jours, c'est hyper frustrant parce que je sais que je ne pourrai pas vous répondre à tous". Elle explique que c'est dans sa nature de vouloir aider les gens et qu'elle a été inspirée par le compte "amours solitaires" : "J'ai décidé d'ouvrir ce compte pour que vous puissiez m'envoyer vos maux, vos petits problèmes, et qu'on essaie de les résoudre ensemble, avec aussi l'aide des abonnés".

L'influence invite ses abonnés à parler de tous types de problèmes

Sur celui-ci, on y trouve uniquement "de la bienveillance, de l'entraide, de l'écoute, pas de jugement. Tout reste anonyme, c'est hyper important pour que vous puissiez vous livrer à 100%.", insiste-t-elle. Vous l'aurez compris, les messages seront postés de façon anonyme et chacun pourra tenter d'aider la personne en commentaire. Que ça soit des problèmes de couple, de harcèlement, de dépression, de crises d'angoisse, orientation sexuelle, troubles alimentaires... les internautes peuvent se confier sur tout ce qu'ils veulent, en espérant que cela leur permette de trouver les solutions adéquates.