Romeo Elvis furieux contre les jeunes qui ne respectent pas le confinement : "C'est pitoyable"

Le seul moyen (pour le moment) de lutter contre le coronavirus et éviter encore plus sa propagation est de rester chez nous, confinés ! Malheureusement, certaines personnes n'ont pas encore compris que le confinement, prolongé jusqu'au 15 avril minimum (en France), a été décidé pour nous sauver la vie et préserver notre santé. Elles préfèrent jouer les rebelles et continuer à sortir en toute tranquillité. En Belgique, RTBF a d'ailleurs dévoilé que 44% des jeunes entre 18 et 21 ans "ne respecteraient pas les mesures de confinement". Un chiffre encore trop haut à l'heure actuelle !

"Sache que tu pisses directement sur la Belgique"

Choqué et énervé par ce pourcentage élevé, Roméo Elvis s'est emparé de son compte Instagram pour s'attaquer à ces jeunes qui continuent de sortir malgré la pandémie du Covid-19 : "18-21 ans, c'est-à-dire des étudiants, des gens en bonne santé, des gens capables de respecter le confinement sans prendre de risque pour leur santé. Des jeunes qui peuvent geeker, s'instruire, jouir d'une technologie. Invraisemblable."

Le frère d'Angèle balance ensuite : "44% des 18/21 ans ? Ça veut dire que forcément il y en a qui regardent cette Story... Alors si tu fais partie de ces 44% sache que j'ai pitié de toi. Sache que c'est la honte. Sache que tu pisses directement sur la Belgique en suivant tes propres envies. Vraiment ça me dépasse. Vous êtes trop jeunes à 21 ans ? Vraiment ? Pour comprendre ?"