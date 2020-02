Romain (Mariés au premier regard) tacle Adrien : "Moi, je n'ai pas pleuré et j'ai gardé ma dignité"

C'est le "scandale" ce cette 4e saison de Mariés au premier regard : alors que les téléspectateurs suivent les histoires de Delphine et Romain et de Solenne et Matthieu tous les lundis soir sur M6, on apprenait une révélation choc : Romain et Solenne se sont rencontrés avant le tournage de l'émission et ont passé une nuit ensemble, avant de mettre fin à leur relation pour se consacrer pleinement à l'expérience. Si c'est sur le plateau de TPMP que la révélation a été faite, Adrien l'a aussitôt confirmée, balançant : "Moi tout ce que je peux vous dire, c'est que Romain a rencontré Solenne avant l'émission ! Je sais que je ne vais pas me faire des amis en balançant ça, mais tant pis ! Je trouve que ça ne se fait pas pour mon pote Matthieu..."

Romain en colère contre Adrien après ses révélations sur Solenne

Des propos qui ont choqué Romain, comme il l'a avoué à Télé Loisirs : "Je m'y étais préparé car je savais que ça allait sortir un jour ou l'autre. Très sincèrement, le plus choquant, c'est que cela sorte de la bouche d'Adrien. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir dans cette histoire, et il a cherché à faire parler de lui en lâchant cette bombe." Celui qui s'est marié avec Delphine s'est senti trahi : "Ce qui me choque le plus c'est que je me suis confié sur cette affaire à Adrien, et je trouve choquant qu'il la révèle comme cela."

"Moi, je n'ai pas pleuré et j'ai gardé ma dignité"

Aujourd'hui, il n'a plus aucun contact avec lui et ne cherche pas à en avoir : "On fait notre vie de notre côté. On a fait une aventure de couples et aujourd'hui n'en déplaisent à ceux qui ont connu un fiasco. Certains n'ont pas plu à leur compagne réciproque. Pour certains cela s'est mal passé et il y a eu des pleurs.", en référence à la séquence où il a fondu en larmes face à Mélodie. Il lui envoie d'ailleurs un petit tacle : "Moi, je n'ai pas pleuré et j'ai gardé ma dignité. L'aventure s'est parfaitement bien passée avec Delphine. Aujourd'hui, ils ont un clan qui s'appelle "les Lyonnais". Et, s'ils veulent faire une aventure de collègues, ça les regarde...".