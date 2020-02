Romain (Mariés au premier regard 2020) dévoile avoir eu un cancer dans un post poignant

Depuis que les téléspectateurs de Mariés au premier regard l'ont découvert sur M6 début janvier, Romain est devenus l'un des chouchous de l'émission. Celui qui s'est marié à Delphine a su toucher les fans à plusieurs reprises par son histoire ou par son comportement. Ce mardi 4 février, c'est sur Instagram qu'il a réussi à émouvoir de nombreux internautes grâce à un post poignant.

Romain (Mariés au premier regard) révèle avoir eu un cancer

A l'occasion de la journée mondiale contre le cancer ce mardi 4 février 2020, le poissonnier a confié que cette cause lui tenait particulièrement à coeur : "Voici une journée qui va permettre de nous connaître un peu plus vous et moi... Une journée trop peu connue, trop peu signifiée et encore trop tabou aujourd'hui à mon goût ! 'I have à dream'; oui moi aussi j'ai un rêve, celui que l'on célèbre cette journée; dans les écoles les collèges; les lycées; les institutions etc., que l'on célèbre cette lutte que l'on en parle et que l'on ai pas Honte ou la crainte d'utiliser ce terme qu'est le CANCER. Sous formes et distinctions différentes, il en existe des dizaines et des dizaines et même si on ne connaît pas leur définitions exactes VOUS et MOI connaissions au moins dans notre entourage quelqu'un qui souffre de prêt ou de loin de cette maladie...", écrit-il sur Instagram.

"Il y a 2 ans j'ai fais la rencontre de cette maladie"

Celui qui est papa d'une petite fille de 6 ans annonce avoir lui-même eu un cancer : "Il y a 2 ans j'ai fais la rencontre de cette maladie, (ce n'était pas une rencontre comme les autres ; je n'avais pas pris rendez vous) qui m'a changé la vie, qui m'a changé ma vision de la vie et qui fait aujourd'hui la personne que je suis. Alors oui c'est difficile; oui c'est compliqué, mais qu'est-ce qui n'est pas compliqué aujourd'hui ? Le fait d'avoir ce statut de malade était finalement le plus complexe pour moi... Mon rôle de père, de protecteur me pousse aujourd'hui à ouvrir des portes; celle de l'accompagnement des familles notamment dans le cancer chez l'enfant." Porte parole pour cette lutte, il se veut positif : "Ce n'est pas un cri de colère aujourd'hui mais un cri d'espoir; parlons en ; unissons nous et faisons de ce mot 'CANCER' une banalité de notre répertoire, une discussion de comptoir; un sujet de bac; et à ce moment là, il se sentira alors moins important et nous lâchera la grappe...". Un message poignant qui a touché de nombreux internautes.