Riverdale saison 6 : un baiser choc entre Cheryl et Betty, Madelaine Petsch répond à la polémique

Riverdale saison 6 : le baiser entre Madelaine Petsch et Lili Reinhart qui a choqué des fans

Les fans peuvent mater les épisodes de la saison 6 de Riverdale, avec un nouvel épisode dispo chaque semaine sur Netflix. Et en plus de l'arrivée de Sabrina Spellman (Kiernan Shipka) des Nouvelles aventures de Sabrina, Riverdale a aussi fait parler à cause d'une scène en particulier. Dans l'épisode 4, les persos sont toujours dans Rivervale, une sorte de réalité alternative. Et là, il y a un baiser entre les actrices Madelaine Petsch et Lili Reinhart !

Ce qui a créé un bad buzz sur les réseaux, parce que les personnages de Cheryl et Betty sont de la même famille. Elles sont cousines. Sauf que dans cet épisode, le bisou se fait dans un flash-back des années 1950, où Madelaine Petsch joue Poppy Blossom (une ancêtre de Cheryl) et Lili Reinhart (dont PRBK vous a dévoilé les secrets) incarne Bitsy (qui n'est pas liée à Betty).