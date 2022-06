Riverdale saison 6 : couple Archie et Betty, Cheryl in love, retour de Jughead... Le créateur balance sur la fin (spoilers)

Cet article contient des spoilers sur Riverdale !

Riverdale saison 6 :

Comme le savent les abonnés Netflix, la saison 6 de Riverdale (qui était en pause car il y a eu une saison 6 partie 1 et une saison 6 partie 2) est actuellement en cours de diffusion sur la plateforme de streaming. L'épisode 17 (Chapter One Hundred and Twelve : American Psychos) est sorti ce 13 juin 2022 sur Netflix, il s'agit d'un épisode musical basé sur American Psycho. L'occasion de voir ce qui se passe pour Archie (KJ Apa), Betty (Lili Reinhart), Veronica (Camila Mendes), Jughead (Cole Sprouse) ou encore Cheryl (Madelaine Petsch).

Roberto Aguirre-Sacasa, le créateur de Riverdale, s'est justement confié à TVLine sur ce qui va arriver aux personnages de la série. Jillian Drake (Sophia Tatum) a révélé qu'elle était attirée par Betty, et Betty lui a mis un vent... mais elle a quand même fait un rêve sur l'agent du FBI. Alors cette attirance physique va-t-elle détruire le couple formé par Archie Betty ? Non. "Je dirais qu'ils sont sur le terrain le plus solide qu'ils aient jamais été" a assuré le showrunner, à propos d'Archie et Betty, "C'est drôle de le dire dans un épisode musical, mais ma scène préférée est la dernière scène avec KJ Apa et Lili Reinhart. Ils la jouent si magnifiquement, et j'ai l'impression qu'ils arrivent à un endroit tellement génial, génial. Ils sont sur des bases solides".

"Je ne pense pas que ce soit la fin du traitement par Betty de tous ses traumatismes émotionnels et psychologiques, de son anxiété et de sa peur de ce qu'elle a été préparée à devenir par son père et de la façon dont elle a été gazée par Alice" a-t-il précisé, "Mais pour ce qui est de sa relation avec Archie, je pense qu'elle la laisse s'épanouir et ne la remet pas autant en question. C'est l'un des aspects que je préfère dans cet épisode, et j'aime que Veronica soit celle qui l'aide à traverser cette épreuve".