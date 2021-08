Riverdale saison 5 : Michael Consuelos de retour en jeune Hiram Lodge, il se confie sur le tournage

"Je pensais que ressembler à mon père me donnerait une longueur d'avance" pour Riverdale a avoué Michael Consuelos

La saison 5 partie 2 de Riverdale continue de se dévoiler épisode par épisode chaque semaine sur Netflix. Dans le dernier épisode de Riverdale dispo sur la plateforme de streaming, l'épisode 12 de la saison 5, appelé "Monsieur Lodge", Michael Consuelos est de retour.

Dans la vraie vie, Michael Consuelos est le fils de Mark Consuelos, qui joue Hiram Lodge adulte (alias le père de Veronica et l'ennemi d'Archie Andrews) et de l'animatrice et actrice Kelly Ripa (qui avait aussi joué dans Riverdale). Et dans Riverdale, Michael Consuelos incarne Hiram Lodge comme son père Mark Consuelos, mais sa version ado. A noter que dans cet épisode 12 de la saison 5, Mark Consuelos interprète cette fois-ci le père d'Hiram Lodge (avec des moustaches).

Et même si ses parents sont célèbres et que son papa Mark Consuelos joue dans Riverdale, Michael Consuelos a assuré avoir dû passer une audition pour décrocher le rôle du jeune Hiram Lodge. Dans la story Instagram du compte officiel de Riverdale, l'acteur a d'ailleurs confié à propos de son audition : "J'ai auditionné pour Hiram et je pensais que ressembler à mon père me donnerait en quelque sorte une longueur d'avance sur tous les autres, et je pensais avoir un avantage".