Riverdale saison 4 : Camila Mendes tease une suite bouleversante pour Veronica

Les drames vont s'enchaîner dans Riverdale dans la suite de la saison 4. Les internautes doutent encore de la mort de Jughead (Cole Sprouse), crime pour lequel Betty (Lili Reinhart), Archie (KJ Apa) et Veronica (Camila Mendes) ont été arrêtés. Le dernier épisode de 2019 laissait penser que c'est Betty qui pourrait bien être à l'origine de la mort de son chéri. Vous trouvez que ça fait un peu beaucoup et vous aimeriez que les héros de la série aient droit à un peu de calme ? Ce n'est pas DU TOUT l'avis des scénaristes.

Camila Mendes se confie sur la suite dramatique de Veronica

Pour Veronica, la suite de la saison 4 de Riverdale qui reprend le 23 janvier sur Netflix s'annonce compliquée. C'est en tout cas ce qu'a teasé son interprète, Camila Mendes. La jeune ado qui doit gérer les cours et son business va faire face à une nouvelle déchirante. "Il va y avoir des nouvelles à propos de quelqu'un dans la famille Lodge qui sera bouleversant et difficile et qui va revenir en pleine face pour Veronica. Ça va bouleverser son monde" a teasé l'actrice en interview pour People. La star n'en a pas dit plus pour le moment. Va-t-on avoir droit à un mort chez les Lodge ?

Une chose est sûre : les aventures des ados ne sont pas terminées. La CW a renouvelé Riverdale pour une saison 5 qui arrivera en septembre 2020 sur son antenne. Mais vont-ils quitter le lycée à la fin de la quatrième saison ? "Je pense qu'il y a des opportunités pour qu'ils partent et des opportunités pour qu'ils restent (...) Ils pourraient avoir envie de rester et de prendre soin de leur famille ou de leur business" avait confié Lili Reinhart à ET Online.