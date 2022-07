Resident Evil : faut-il vraiment regarder la série adaptée des jeux vidéo d'horreur ? Notre avis sans spoiler

Notre avis sur Resident Evil

Même si la série n'est pas liée à l'univers cinématographique portée par Milla Jovovich, elle possède néanmoins un point commun : elle non plus n'est pas du tout subtile dans son écriture. Clairement, ne vous attendez pas à du Better Call Saul, Ozark ou même Game of Thrones dans les dialogues et le traitement des personnages tant on a le droit à une succession de clichés frustrants avec des héros qui font et disent exactement ce qu'on attend d'eux. Attention, ça se regarde, mais ça ne révolutionne tellement rien que la série pourrait avoir été écrite il y a 15 ans que ça ne nous surprendrait pas.

Malgré tout, l'écriture possède un avantage particulièrement appréciable : elle est construite sur deux temporalités. De fait, là où The Walking Dead se concentre uniquement sur le nouveau monde avec ce côté survival, ce qui est plus que répétitif avec un schéma narratif qui n'évolue pas, Resident Evil n'hésite pas à nous amener dans le passé (en 2022) au moment de la fuite du virus et dans le présent (2038) dans un monde en ruine. Cela nous fait comprendre que cette épidémie est importante aux yeux des scénaristes et que l'on peut espérer un vrai fil rouge à son sujet (secrets dévoilés, twists...) avec une montée en puissance des enjeux. Découverte d'un vaccin façon World War Z ? D'une cohabitation ? D'un nouveau plan machiavélique d'Umbrella ? Tout est possible et ça apporte une vraie excitation.