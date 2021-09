Rayane Bensetti : bientôt un bébé et des fiançailles ? L'étonnante confession de l'acteur

Depuis les débuts de sa carrière, Rayane Bensetti fait autant parler pour ses projets professionnels (on le retrouvera bientôt au côté de Kev Adams dans le film Haters sur Prime Video) que pour sa vie personnelle. Une curiosité malsaine liée à sa célébrité qu'il semble accepter de moins en moins.

Rayane Bensetti lassé des rumeurs sur sa vie

Lassé de voir le public, mais également la presse, imaginer toutes sortes de rumeurs sur sa vie (on lui a récemment prêté des relations avec Camille Lellouche ou encore Denitsa Ikonomova), le comédien a profité d'une session de questions / réponses organisée sur Instagram pour taper du poing sur la table.

Ainsi, à cette question d'un abonné, "Quelle est la chose la plus difficile de ta carrière", Rayane Bensetti n'a pas hésité à déclarer, "Les gens qui pensent qu'ils ont un mot à dire sur ta vie privée. Ou qui s'en mêlent ouvertement". Un coup de gueule plutôt clair, il veut qu'on le laisse tranquille, mais pourtant contradictoire avec une autre de ses révélations.

L'acteur prêt à fonder sa famille

Et pour cause, interrogé par la suite sur un possible rêve de fonder sa propre famille, l'acteur a étonnamment déclaré, "Si, je commence à y penser sérieusement". Plus surprenant encore, il a ajouté des émoticônes bébé (projet d'enfant ?) et bague (fiançailles à venir ?) afin de conclure son message.

Or, étant donné que Rayane Bensetti est "officiellement" célibataire, il ne fait aucun doute que ces nouvelles confessions vont malheureusement rapidement alimenter la machine à gossip et motiver certaines personnes malintentionnées à enquêter sur sa vie et s'y intéresser plus que de raison. Bon courage à lui, on imagine à quel point cette situation peut être difficile à vivre.