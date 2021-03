Rawell (Les Vacances des Anges 4) dénonce les candidats "violents" et s'énerve contre la production

Alors que l'affaire concernant Ricardo Pinto et Nehuda, suite à l'altercation à La Réunion, a été classée sans suite, la diffusion des Vacances des Anges 4, sur NRJ 12, se rapproche à grand pas, et Rawell semble avoir déjà beaucoup de choses à dire sur cette nouvelle saison. Une nouvelle saison grâce à laquelle elle a rencontré Julien (Les Princes et les princesses de l'amour 4), avec qui elle s'est mise en couple après le tournage. Elle a même quitté son petit ami de l'époque pour l'ex-prétendant de Sara.

"Il y a trop de fake et de favoritisme"

Mais cette note positive n'a pas vraiment permis à Rawell de profiter de son aventure comme elle l'aurait souhaité, surtout si elle a réellement été exclue après une altercation avec son ex Thomas. En tout cas, la soeur jumelle de Rania est en colère contre la production et les candidats "malsains" : "Il y a trop de fake que ce soit au niveau des candidats et de la prod (...) Dans ces émissions-là, il y a toujours du foutage de gueule, du favoritisme et du piston (...) J'ai beaucoup de choses à dire et je vais arrêter de me taire", balance Rawell sur Snapchat.

Elle continue : "Non, je ne ferai pas de pub à un programme que je n'ai pas apprécié, à des candidats que je trouve super malsains et à une production qui encourage les candidats à être malsains (...) La productrice m'a mis un carton jaune parce que j'étais en couple. On se prend des avertissements parce qu'on est honnête, pardon, désolée hein. Déjà ça, ça m'a mis mal et j'ai compris qu'ils avaient prévu quelqu'un pour qu'il se passe quelque chose. Sauf que je suis du genre à me laisser vivre."

"Des gens ont été violents et n'ont pas été virés"

Rawell confie ensuite : "La productrice ne me supportait plus parce que ça ne racontait pas l'histoire qu'elle voulait raconter, j'en sais rien (...) Il faut savoir qu'on est venu me voir pour me calmer parce que je criais trop, mais je leur ai dit 'au bout d'un moment, je me défends. Les candidats font des choses pas saines de leur côté et vous les laissez faire.' Si vous voulez que je me calme pas de soucis, je vais m'isoler dans ma chambre. C'est d'ailleurs l'arrangement que j'ai eu avec la production."

Et révèle : "À la base, j'étais prévue pour tout le tournage et j'allais être très bien payée. Je n'ai pas honte de le dire (...) Le tournage était très tendu. J'aurai pu passer une belle aventure, mais on préfère pistonner des gens malsains et faux. Ils ont tout fait pour nous boycotter avec Rania et pour qu'on parte (...) Et puis, ils ne déclarent pas toutes nos heures sur les fiches de paie. On travaille beaucoup plus que les heures déclarées sur le papier (...) J'ai pris la décision de m'en aller, mais attention, des gens ont été violents et n'ont pas été virés." Fait-elle référence à Raphaël Pépin qui se serait montré violent avec Angèle Salentino ? Affaire à suivre !