Ratched : Jon Jon Briones (Dr. Hanover) a dû lobotomiser son propre fils

Ryan Murphy doit jubiler. Ce vendredi 18 septembre, deux de ses séries ont débarqué sur Netflix, à savoir American Horror Story 1984, diffusée il y a un an sur FX et Ratched, un préquel Hitchcockien du livre Vol au-dessus d'un nid de coucou (Ken Kesey). Celui-ci est axé sur la cruelle et flippante infirmière Mildred Ratched interprétée par Sarah Paulson. Si, comme à son habitude, elle est magistrale dans ce rôle, Jon Jon Briones se démarque également. Après avoir joué dans American Horror Story: Apocalypse et dans Versace American Crime Story, où il joue le père du serial killer Andrew Cunanan, il interprète cette fois-ci le Dr. Richard Hanover, directeur de Lucia State Hospital, hôpital psychiatrique reconnu de Caroline du Nord, mais réputé pour ses expériences cérébrales inédites et inquiétantes.

Jon Jon Briones se confie sur son rôle du Dr Hanover dans Ratched

Un rôle pour lequel il est reconnaissant. Dans une interview accordée à Entertainment, l'acteur originaire des Philippines déclare : "C'est la première fois que je joue l'un des rôles principaux dans une série et e fait qu'il [Ryan Murphy] me fasse confiance, c'est un grand compliment." Alors que son personnage doit réaliser des lobotomies, il a dû se renseigner sur cette pratique. "J'en ai entendu parler, mais je n'avais pas réellement réalisé ce que cela entraînait. En faisant mes recherches, j'étais comme "Oh mon Dieu, c'était une vraie méthode de traiter les patients à cette époque", et je n'arrivais pas à le croire.". Il ajoute : "Lorsqu'on qu'on s'entraînait, j'ai dû me rappeler de renflouer mes émotions parce que c'est difficile quand ton imagination prend le dessus".

"Oh mon Dieu, je dois lobotomiser mon fils"

Là où ça a été encore plus dur, c'est lorsqu'il a appris que l'un de ses patients dans la série était interprété par son propre fils. "Je me suis dit 'Oh mon Dieu, je dois lobotomiser mon fils'". Et pour cause, Teo Briones, 15 ans, tient le personnage de Peter dans 3 épisodes, adolescent interné par ses parents parce qu'il était trop souvent dans la lune. Agé de 15 ans, le garçon n'en est pas à son premier rôle d'acteur : il a joué Malcolm Cutler dans Pretty Little Liars (2010) et Timmy Bernardi dans la série Des jours et des vies. Après quelques apparitions dans des séries comme Stalker, Longmire ou encore L'arme Fatale, il est à l'affiche du film Wind River en 2017. Il faut croire que c'est de famille puisque sa soeur Isa Briones est elle aussi connue dans le milieu de la musique et du cinéma...