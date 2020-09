RapToonn : zoom sur le compte Instagram qui mixe le rap et Disney

Quand le rap s'invite chez Disney

Aya Nakamura, Jul, Hatik, Bigflo & Oli, Angèle, Roméo Elvis, PNL, Niska... Et si les rappeurs et chanteurs de hip hop que vous kiffez chantaient sur fond de dessin-animé Disney ? C'est le concept génial du compte Instagram RapToonn. Créé par deux étudiants, Grégoire (25 ans) et Emil (27 ans), ce compte Insta mixe les derniers sons rap avec des scènes de films Disney, Pixar ou autres.

"Il s'agit de courtes vidéos réalisées avec des séquences de dessins animés, posées sur des refrains de rap qu'on aime" a expliqué Emil au Parisien, Grégoire ajoutant que "c'est le décalage entre les paroles du rap et les images de dessins animés qui nous amuse". "On faisait déjà des vidéos un peu similaires, chacun dans notre coin. On s'est dit que ce serait bien de se lancer plus sérieusement, avec une vraie page web" a-t-il aussi précisé.

Leur but ? "Faire rigoler nos amis", même s'ils avouent que "le summum serait d'être suivi par Booba". Le duc de Boulogne, qui était de retour en studio peut-être pour un nouvel album, connaît le compte Instagram RapToonn. B2O avait en effet posté une capture d'écran d'une de leurs vidéos montrant Olaf, le bonhomme de neige de La Reine des Neiges, chanter son titre Jour de Paye.