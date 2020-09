La Reine des Neiges : Disney+ va mettre en ligne un film centré sur Olaf

Chaque jour vous lorgnez sur Disney+ mais vous hésitez à vous abonner à la plateforme ? Ne cherchez plus, on a trouvé l'argument ultime qui devrait vous convaincre de rejoindre les millions d'abonnés déjà présents. Alors que les fans de La Reine des Neiges attendent déjà un troisième épisode de la saga - rien d'officiel à ce sujet, mais une suite n'est pas impossible, c'est un nouveau projet dérivé très spécial qui sera bientôt ajouté au catalogue.

Olaf héros d'un court-métrage

Le 23 octobre prochain, Olaf - le plus célèbre des bonhommes de neige, aura en effet le droit à son propre court-métrage sobrement intitulé Les aventures d'Olaf. Un projet bonus loin d'être inutile puisque ce film aura pour ambition de nous révéler les origines de ce personnage doublé par Dany Boon en VF.

D'après TVLine, cette histoire inédite permettra ainsi à Trent Correy et Dan Abraham (les réalisateurs) de répondre à quelques questions récurrentes autour de ce drôle de personnage, que ce soit "Comment a-t-il réagi et vécu ses premiers moments en tant qu'être vivant ?" ou bien "Comment en est-il venu à adorer l'été ?". Et forcément, on se doute que les réponses seront géniales.

On ne sait pas encore si on aura également le droit à des apparitions surprises de Elsa ou Anna, ni si ce court-métrage nous offrira de nouvelles chansons cultes, mais on a hâte de découvrir ce joli cadeau de Noël en avance de la part de Disney.