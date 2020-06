La Reine des Neiges 2 : plongez dans le royaume d'Arendelle avec un court-métrage très spécial

On ne sait pas encore si la saga La Reine des Neiges aura le droit à un troisième épisode - bien que Josh Gad semble optimiste, mais cette incertitude n'empêche pas Disney de continuer à explorer cet univers d'une façon étonnante et inédite. Ainsi, après dévoilé quelques courts-métrages et une série d'animation autour de Olaf, le bonhomme de neige, le studio vient cette fois-ci de présenter un nouveau projet très intrigant.

Plongez dans les contes d'Arendelle

Intitulé "Myth : A Frozen Tale", il s'agit ici d'un prologue à La Reine des Neiges 2 (donc d'une histoire située un peu avant celle du film), racontée par l'actrice Evan Rachel Wood, l'interprète de la mère d'Elsa et Anna, et qui nous amène à Arendelle afin de découvrir en action toutes les légendes et créatures fantastiques de ce royaume que l'on retrouve habituellement dans les contes destinés aux enfants.

Le twist ? Ce court-métrage réalisé par Jeff Gipson, un protégé de chez Disney, est à découvrir... en Réalité Virtuelle. A la condition d'être équipé de l'Oculus Quest, il est en effet tout simplement possible de se glisser dans la peau d'un personnage afin de vivre en direct cette histoire et d'explorer en profondeur les paysages. Et au regard de la bande-annonce mise en ligne, le résultat promet d'être bluffant et de caresser notre rétine.