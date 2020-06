La Reine des Neiges 3 : une suite déjà en préparation ? Un acteur répond

Il y a quelques jours, on apprenait que Disney était sur le point de lancer la production d'une adaptation en live-action de la véritable histoire de la Reine des Neiges. Aujourd'hui, Josh Gad - le comédien qui prête sa voix au célèbre personnage d'Olaf dans les récents films d'animation, se confie sur la possibilité d'un troisième long-métrage dans le futur. Et visiblement, malgré une conclusion satisfaisante dans le deuxième opus sorti en 2019, la porte ne serait pas fermée.

Un troisième film pour La Reine des Neiges ?

"Y aura-t-il un troisième film ? Je ne sais pas" a-t-il dans un premier temps confié à PopCulture, avant de préciser, "Mais il faut savoir une chose : La Reine des Neiges 2 n'était pas à l'ordre du jour jusqu'à ce qu'ils trouvent une raison valable de lui donner vie." Autrement dit, le studio ne se mettrait pas la pression à ce sujet et attendrait simplement de voir si une bonne histoire mérite d'être adaptée.

Frustrant ? Oui, mais que les fans se rassurent, Josh Gad en est persuadé, Disney ne passera jamais à côté de l'occasion, "S'il y a une histoire qui mérite d'être racontée, je suis sûr que Jennifer Lee et l'équipe incroyable de Disney Animation la raconteront un jour". Il va donc simplement falloir prendre son mal en patience.

Des concepts dérivés possibles

Par ailleurs, Josh Gad l'a confié, l'univers de la Reine des Neiges n'est pas limité au cinéma. Il y a quelques semaines, Disney a au contraire lancé At Home with Olaf, une mini-série d'animation centrée sur les aventures solos déjantées du bonhomme de neige, disponible sur YouTube. Et visiblement, ce projet serait la preuve que Disney réfléchirait à mettre en scène les personnages de façons différentes, "Il y avait une opportunité d'utiliser ces personnages et de ramener un sentiment d'espoir et d'inspiration. C'est pour cela qu'avec l'équipe de Disney on s'est réunis ces dernières semaines afin de faire At Home with Olaf. A travers ça, la saga peut continuer, même si ce n'est pas nécessairement sous la forme d'un troisième film."

Bientôt une véritable série d'animation sur Disney+ à l'instar de Raiponce ? A suivre...