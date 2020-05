La Reine des Neiges en live-action ? Un film serait en préparation avec une grosse différence

1,2 milliards de dollars de recettes + 2 Oscars pour La Reine des Neiges (2013), 1,4 milliards de dollars de recettes + 1 nomination aux Oscars pour La Reine des Neiges 2 (2019), c'est peu dire que cette franchise est particulièrement lucrative pour Disney. Aussi, la révélation exclusive du site Disinsider ne surprendra personne : le studio serait actuellement en train de préparer... un film en live-action.

La Reine des Neiges en live-action ? Presque

Cependant, rassurez-vous, on ne devrait pas se taper une nouvelle vague de "Libérée, délivrée" dans les années à venir. La raison ? Ce film en live-action ne devrait pas être une adaptation plan par plan de la saga d'animation mais du conte The Snow Queen de Hans Christian Andersen, qui l'a en grande partie inspirée.

Disinsider le révèle, "Les fans le savent désormais, ça ne serait pas la première fois que Disney s'attaquerait à ce conte puisque la saga Frozen est librement inspirée de cette histoire et était même intitulée Snow Queen à ses débuts. N'allez donc pas considérer ce nouveau film comme 'un live-action remake de La Reine des Neiges' puisque ce projet devrait être un nouveau film inédit".

Une histoire différente

Mais du coup, à quoi peut-on s'attendre à l'écran ? A une ambiance et un univers bien différents. Dans ce conte publié en 1844, on y suit en effet l'aventure de Gerda, une jeune fille prête à tout pour retrouver son ami Kay qui, après avoir été ensorcelé par accident par un miroir magique imaginé par le diable, se retrouve enfermé dans le château de la terrible Reine des Neiges. Et durant sa mission, Gerda rencontre différents personnages originaux dont une magicienne et des animaux qui parlent.

A l'heure actuelle ce projet n'a pas encore été confirmé par Disney, mais Disinsider assure tout de même que Kristin Burr (derrière les films Cruella, Jean-Christophe & Winnie) serait déjà à la production.