La Reine des Neiges 2, film d'animation ayant eu le plus de succès ? Oui mais pas en France !

Dans le top 10 des films d'animations ayant eu le plus de succès dans le monde (à retrouver ci-dessous), on retrouve aussi Les Indestructibles 2, Les Minions, Toy Story 4 ou encore Moi, moche et méchant 3. On peut le constater, tous les films sont sortis dans les années 2010. La preuve que les films plus anciens sont désuets ? Pas si vite...

Un classement différent en France

En France, La Reine des Neiges 2 a aussi attiré petits et grands en salles obscures : avec plus de 6,6 millions d'entrées, il est le 4ème film le plus vu chez nous l'an passé. Et pourtant, ne vous attendez pas à le voir battre le record du nombre d'entrées : le classement des films d'animation ayant le mieux fonctionné au cinéma en France est très (très) différent de celui des plus grosses réussites mondiales.

Les plus gros succès sur notre territoire, ce sont les plus vieux films de Disney comme Blanche Neige et les Sept Nains (avec plus de 18 millions d'entrées !), Le Livre de la Jungle ou Cendrillon. Pour trouver un film plus "récent", il faut attendre Le Monde de Nemo (sorti en 2003) et qui se classe à la 9ème place. En comparaison, La Reine des neiges a fait 5,1 millions d'entrées chez nous (38ème) et La Reine des Neiges 2 est pour l'instant 20ème avec ses 6,6 millions d'entrées. Olaf et les autres peuvent donc encore courir avant de détrôner la queen Blanche-Neige !