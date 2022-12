QUIZ Seul un vrai expert des films d'animation des années 2000 aura 10/10

Noël arrive à grand pas, et quoi de mieux pour passer le temps et se préparer pour les Fêtes que de chiller devant un bon film d'animation ? On peut évidemment compter sur les chaînes pour nous proposer tout plein de films cultes à l'approche de l'arrivée du père Noël. Et ça tombe bien, car TF1 nous propose de voir ou revoir L'âge de glace 4 : La Dérive des continents. Dans ce film, Scrat va provoquer la dislocation des plaques tectoniques et - comme le titre du film l'indique - la dérive des continents. Une aventure encore dingue pour Manny, Diego et tous nos héros !

L'âge de glace est l'une des sagas cultes des années 2000 et a eu droit à cinq films. Et justement, est-ce-que tu connais bien les films de cette époque ? On t'a préparé un quiz pour nous le prouver. Et ça se passe juste en dessous.

Le quiz pour les experts des films d'animation des années 2000