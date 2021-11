QUIZ La Princesse de Chicago 3 : te souviens-tu vraiment des 2 premiers films ?

Si tu es fan des téléfilms de Noël, de Vanessa Hudgens ou que tu kiffes simplement mater des rom-com sur Netflix, alors tu vas être content(e) ! La Princesse de Chicago : En quête de l'Etoile alias La Princesse de Chicago 3 (The Princess Switch 3 en VO), arrive sur Netflix ce jeudi 18 novembre 2021.

Vanessa Hudgens va encore incarner plusieurs personnages / sosies, à savoir Stacy De Novo, Lady Margaret et Fiona. L'histoire ? "Quand un trésor de Noël est dérobé, la reine Margaret et la princesse Stacy demandent de l'aide à Fiona, leur sosie pleine d'audace, ainsi qu'à son ex très séduisant". Tu vas donc enfin savoir comment se termine les aventures de cette saga de Noël !

Mais es-tu prêt(e) à voir ce troisième et dernier volet sur Netflix ? As-tu tout retenu des deux films précédents ? Fais notre quiz PRBK pour le découvrir !