QUIZ Es-tu vraiment calé sur les films d'animation des années 2000 ?

Les films d'animations, on ne s'en lasse pas même si on est devenu adulte. Alors forcément, on ne loupe pas une diffusion... ni l'occasion de montrer qu'on s'y connaît vraiment sur le sujet. Après notre quiz sur les Disney des années 1990 et sur notre test les Disney des années 2010, on s'intéresse aux films d'animations des années 2000. Te souviens-tu de Ratatouille ? La saga L'âge de glace n'a-t-elle vraiment aucun secret pour toi ? As-tu bien suivi Lilo & Stitch ? A toi de nous le prouver en répondant à ces 10 questions !