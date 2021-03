Puma x Bebe Rexha : la collab de sneakers et de sacs girl power à shopper en exclu sur Deichmann

Car Bebe Rexha s'est fait un nom toute seule dans l'industrie de la musique. La chanteuse qui n'hésite pas à réagir sur les réseaux a d'abord écrit des chansons pour d'autres stars comme Eminem, Rihanna et Selena Gomez. Elle a ensuite montré son talent d'interprète, avec des titres comme In the Name of Love. Elle s'est aussi fait connaître avec de nombreux feat. : Hey Mama et Say My Name avec David Guetta, Me, Myself & I avec G-Eazy, In The Name Of Love avec Martin Garrix, Back to You avec Louis Tomlinson et Baby I'm Jealous avec Doja Cat.

Quant au tournage de la campagne #WhateverSuitsYou, elle s'est déroulée à Los Angeles, en Californie aux Etats-Unis. C'est le photographe Brian Ziff (connu pour avoir travaillé sur des projets avec Shawn Mendes, Whiz Khalifa ou encore Jessie J.) qui a photographié Bebe Rexha.

Une collection avec 2 paires de sneakers et 3 sacs street et girly

La ligne de sneakers et d'accessoires Puma x Bebe Rexha pour Deichmann est composée de 2 paires de baskets et de 3 sacs. Côté sneakers, il s'agit de la Suede en version entièrement blanche immaculée, parfaite pour ce printemps-été 2021 et de la Suede blanche classique, soulignée par une touche de couleur rose.

Quant aux sacs, ils ont tous les 3 un design intemporel avec de la couleur rose, mais chacun dans un style différent pour aller avec tous vos looks. Une collaboration à la fois street et girly à tous petits prix (entre 14,99 € et 49,99 €). Rendez-vous dès le lundi 22 mars 2021 sur le site de Deichmann pour shopper les baskets et/ou les sacs !