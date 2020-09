PSG-Lens : après la défaite, l'entraîneur est pessimiste même avec les retours de Neymar et Mbappé

Neymar,Kylian Mbappé... "Il n'auront qu'un entraînement dans les jambes"

Après la défaite PSG-Bayern (en finale de la Ligue des champions), dont les joueurs allemands et même les candidats des Marseillais se sont réjouis, le club parisien doit faire face à une nouvelle défaite. Ce vendredi 11 septembre 2020, ils ont perdu contre Lens (1-0). Et l'entraîneur est pessimiste même avec les retours de Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Marquinhos, Mauro Icardi, Leandro Paredes et Keylor Navas.

Pour rappel, ces joueurs avaient tous été testés positifs au coronavirus. Du coup, ils ont dû se confiner chez eux et respecter l'isolement. Mais même une fois le retour des footballeurs stars comme Neymar, Kylian Mbappé et Angel Di Maria, l'entraîneur Thomas Tuchel sait qu'ils auront perdu de leur entrainement sportif et ne seront pas assez à niveau pour les matchs. "S'ils jouent, ils n'auront qu'un entraînement dans les jambes. On peut donner des minutes parce que c'est nécessaire mais si Neymar ou Di Maria jouent, ils joueront un classico après deux semaines sans entraînement" a-t-il affirmé, comme l'a relayé 20 minutes. Du coup, "je n'en attends pas trop physiquement" a-t-il assuré.

Pour quand est prévu leur retour au Paris Saint-Germain ? "C'est toujours risqué. On doit parler avec les joueurs et les médecins. Mais on ne prendra aucun risque" a-t-il ajouté.

Thomas Tuchel craint le match PSG-OM

Thomas Tuchel redoute aussi le match contre l'OM ce dimanche 13 septembre 2020. Car le PSG jouera encore une fois sans ses stars que sont Neymar, Mbappé, Di Maria ou encore Marquinhos. "Jouer avec des jeunes à la maison contre Marseille, ce n'est pas facile. Je ne suis pas inquiet mais je suis réaliste" a-t-il déclaré, "S'il faut jouer avec la même équipe, on jouera avec la même équipe. Normalement, il nous faudrait plusieurs semaines de préparation mais on commence la Ligue 1 avec 4 matchs en 10 jours. C'est difficile".