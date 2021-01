Première rencontre : la nouvelle émission sur des personnes ordinaires aux histoires extraordinaires

Des histoires inspirantes dans Première rencontre

L'émission Première rencontre est diffusée à partir de ce mercredi 20 janvier 2021 sur France TV Slash. L'idée de Première rencontre : vous faire rencontrer des personnes ordinaires aux histoires pourtant bel et bien extraordinaires. Benjamin Vernet alias Ben Névert sur YouTube reçoit ces invité.e.s qui ne sont pas connu.e.s du grand public et qui vont raconter leurs vies au destin hors du commun. Des inconnu.e.s de tous âges, tous sexes, toutes origines, qui ont un point commun : une histoire inspirante. Une coproduction France Télévisions, Webedia Originals et VEVS PROD.

Ils se rencontrent pour la première fois

Et si l'émission s'appelle Première rencontre, c'est parce que Benjamin Vernet et ses invité.e.s se rencontrent pour la toute première fois. Ces échanges sont donc complètement spontanés, les questions sont instinctives et les réponses se font naturellement. Ben Névert ne sait vraiment rien de personnes qu'il rencontre avant qu'ils leur racontent leurs parcours de vies incroyables.

Pour rappel, Benjamin Vernet s'est d'abord fait connaître comme YouTubeur. Ses vidéos sont axées autour de la rencontre et du développement personnel. Sur sa chaîne YouTube Ben Névert, son émission Entre mecs a fait plusieurs millions de vues.