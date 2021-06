Pokémon : un garçon de 8 ans vend sa collection de cartes pour sauver son chien (ça finit TRÈS bien)

Depuis plusieurs années maintenant, la valeur des cartes Pokémon ne cesse d'exploser. On s'en souvient, Logan Paul a récemment acheté 7 coffrets de la première édition pour un moment total de... 2 millions de dollars. Et parmi ses trouvailles durant ses unboxings, il a notamment découvert la carte "Dracaufeu Holographique" estimée aujourd'hui à 150 000 dollars.

Prêt à tout pour sauver son chien

Autant dire qu'en plus d'avoir une valeur sentimentale et de permettre à des millions d'enfants de s'amuser à la récréation, les collections de cartes Pokémon peuvent parfois ressembler à de véritables trésors. Aussi, quand l'histoire de Bryson Kliemann- un écolier de 8 ans, s'est affichée en une de la presse locale en Virginie (USA), celle-ci a rapidement fait le tour du web et ému des milliers d'Internautes.

La raison ? En ce printemps 2021, Bruce - le chien de Bryson, s'est retrouvé dans un état critique après avoir contracté la parvovirose, une maladie virale aussi dangereuse que foudroyante pour un tel animal. Or, face au devis de 700 dollars établi par le vétérinaire, les parents du petit garçon ont dû lui annoncer qu'ils n'avaient pas les moyens de payer les soins de Bruce.

Une vente de cartes improvisée

Une véritable tragédie pour Bryson, "Ca m'a rendu triste, parce que mon frère et ma soeur jouent habituellement ensemble, et je me retrouve seul. Alors je joue toujours avec Bruce", qui n'a donc pas hésité à prendre la décision la plus importante de sa vie : vendre ses plus belles cartes à jouer afin de payer lui-même le traitement de son chien.

Installé au bord de la route, un panneau "Pokémon à vendre" à ses côtés, il s'est immédiatement mis en quête d'obtenir la somme nécessaire pour sauver son ami à poils. "Je sais que tout le monde aime les cartes Pokémon, c'est comme ça que j'ai décidé de les vendre" a-t-il notamment expliqué au journal.

De son côté, sa mère - surprise par cet acte, a partagé la photo du stand de son fils afin de mobiliser les habitants du coin (il avait déjà récolté 65$ avant le buzz autour de son histoire), et a également ouvert une page GoFundMe qui a depuis dépassé les 5 000 dollars récoltés (la somme servira à payer les soins et futurs vaccins de Bruce, mais également à aider d'autres chiens dans la région).