Plus belle la vie : un personnage emblématique de la série va bientôt mourir

Les prochaines semaines s'annoncent compliquées pour les fans de Plus belle la vie. En plus de Fabienne Carat qui fera bientôt ses adieux à Samia, un autre personnage emblématique du Mistral va prochainement connaître une fin dramatique. Non, il ne s'agira pas de Roland - malgré l'envie de Michel Cordes de prendre du recul, mais de Jocelyn.

Une mort touchante à venir

Atteint de la maladie d'Alzheimer depuis déjà plusieurs années, l'état de santé de ce personnage incarné par Jean-Marie Galey s'est malheureusement fortement dégradé ces derniers mois. On a d'ailleurs encore pu le découvrir cet automne, les crises de Jocelyn l'ont amené à vivre des situations compliquées et embarrassantes en plein coeur du quartier de Marseille, au point d'obliger Babeth (sa fille) à l'inscrire dans un EPHAD afin qu'il y reçoive les soins nécessaires.

Cependant, d'après les informations de Stars Actu, Jocelyn - qui ne souhaite pas perdre sa liberté, devrait finalement prendre une décision radicale avec pour ambition de s'offrir une fin digne tant qu'il en aura encore la possibilité. Laquelle ? Il devrait tout simplement se procurer une fiole de poison afin de partir paisiblement dans son lit. Oui, vous avez bien lu, le mari de Yolande devrait donc se suicider dans les prochains jours après des années de lutte contre la maladie.

Quelles conséquences ?

Et forcément, ce geste ne restera pas sans conséquences à l'écran. Premièrement, Yolande - qui était au courant du plan de son mari mais qui espérait pouvoir partir avec lui, fera une dépression en réalisant que Jocelyn a préféré partir seul. De son côté, Babeth pourrait également s'en vouloir d'avoir poussé son père à prendre cette terrible décision.

Deuxièmement, cette intrigue pourrait relancer le débat sur la fin de vie en France. On le sait, Plus belle la vie n'a jamais peur de s'attaquer à des sujets de société parfois lourds ou tabous. Et alors que la question fait rage depuis des années dans le pays, la série pourrait bien apporter sa petite contribution sur le sujet.