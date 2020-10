Plus belle la vie : Michel Cordes (Roland) va progressivement s'absenter de la série

Pour la première fois depuis longtemps, Roland se retrouve au centre de la grosse intrigue du moment dans Plus belle la vie. Une histoire extrêmement mouvementée, marquée par l'apparition de ses enfants cachés et le retour de François, qui pourrait être le dernier gros événement joué par Michel Cordes.

Une absence programmée pour Roland

Au micro de Télé-Loisirs, le comédien a en effet confessé avoir pris la décision de s'éloigner un petit peu de la série de France 3, "J'ai un peu levé le pied. Je suis revenu sur cette intrigue et je reviendrai de temps en temps, mais je ne serai plus le récurrent que j'ai été". Autrement dit, il va falloir s'habituer à le voir de moins en moins à l'écran.

Pour quelle raison ? Il est tout simplement fatigué. Il l'a rappelé, jouer dans Plus belle la vie est peut-être une bénédiction (il est présent au Mistral depuis le tout premier épisode), mais c'est également très contraignant, "J'ai 75 ans, j'habite à 250 km de Marseille. Pour tourner une séquence, soit une heure ou une heure et demi de boulot, c'est six heures de train ou de voiture, une nuit d'hôtel, des heures d'attente."

Cependant, on vous rassure, Michel Cordes n'a aucunement l'intention de faire ses adieux au terme de l'intrigue actuelle. Le comédien a tenu à le préciser, il ne souhaite pas abandonner son rôle de Roland, "Quitter complètement la série, non. Et je crois qu'ils n'ont pas envie de me voir partir définitivement. Le premier producteur de Plus belle la vie, Hubert Besson, disait que Roland était le personnage totémique."