Plus belle la vie : enfin des crossovers avec Demain nous appartient ? La productrice répond

Plus belle la vie prête à rencontrer ses concurrentes ?

Il y a quelques années, TF1 a réalisé le rêve de beaucoup de téléspectateurs en nous proposant un crossover entre les séries Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis. De quoi prouver que la France est également capable de créer de tels épisodes et donner quelques idées à certaines personnes. Comme quoi ? Une possible rencontre entre Plus belle la vie et Demain nous appartient ou Un si grand soleil, ses célèbres concurrentes.

Cette éventualité vous fait déjà fantasmer ? Ça tombe bien, Puremedias a profité d'un entretien avec Géraldine Gendre (nouvelle productrice de la fiction de France 3) pour l'interroger sur ce possible projet. Réponse de l'intéressée ? "Je suis un peu dubitative sur la valeur ajoutée que cela apporterait. Ce n'est pas du tout à l'ordre du jour." Oui, ça sent plutôt mauvais.

La production à l'écoute des fans

Néanmoins, la productrice l'a également assuré au cours de cette interview, elle et son équipe sont très sensibles aux retours des fans. Interrogée sur "les remarques des téléspectateurs concernant les intrigues ou les personnages laissées sur les réseaux sociaux", Géraldine Gendre a confié qu'elle lisait tout et qu'elle y faisait attention, "Il faut prendre en compte les dénominateurs communs. Quand une même remarque revient à plusieurs reprises, il faut l'analyser pour voir si cela concerne par exemple un personnage dans une arche à un instant T."

Autrement dit, peut-être que si les fans se mobilisaient davantage en faveur d'un crossover avec Demain nous appartient ou Un si grand soleil, les producteurs changeraient d'avis. Après tout, Sébastien Charbit - son prédécesseur, était lui-même favorable à une telle idée. En 2019, il déclarait notamment, "Il faut qu'il y ait des choses à raconter. Si on raconte qu'un tueur en série passe de Montpellier à Marseille, je ne sais pas si c'est vraiment haletant. Il faut avoir un truc à raconter. (...) Si on annonce que c'est un crossover et qu'il n'y a pas une belle histoire derrière, ça sera un mauvais événement".

Les scénaristes savent quoi faire.