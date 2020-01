Pierre Niney va réaliser son premier film "Sans rire", sur la censure de l'humour

Le comédien français, en plus de son actualité bien chargée côté acting, va réaliser son tout premier film. Pierre Niney a en effet coécrit le scénario de Sans rire, qu'il va réaliser et coproduire, et dans lequel il jouera aussi un rôle. Un long métrage qui sera une comédie dramatique évoquant la censure de l'humour.