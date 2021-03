Pierre Ménès accusé d'agressions sexuelles : il se défend dans TPMP, les twittos le clashent

Pierre Ménès se défend dans TPMP : "Je n'étais pas dans mon état normal", "j'ai des profonds regrets"

Après la séquence, Pierre Ménès s'est exprimé dans TPMP. Il a reconnu avoir dit "une seule connerie", c'est qu'il referait la même chose. "Aujourd'hui, je comprends que cela fasse polémique. Il y a cinq ans, ce serait passé crème" a-t-il ajouté. Et concernant la censure, il n'était pas au courant, a-t-il affirmé : "Je n'ai rien demandé".

Essayant de se défendre, l'ancien chroniqueur de TPMP a déclaré : "Lorsque Marie m'assène cette histoire de jupe, je ne m'en rappelle plus. Les faits remontent au 28 août 2016". "Ça a été ma dernière émission avant que je tombe malade et que je disparaisse des écrans pendant sept mois. Donc je pense que ce soir-là, je n'étais pas dans mon état normal" et "c'est horrible pour moi".

Il s'est ensuite de nouveau excusé : "Je ne l'ai peut-être pas volé", "j'ai des profonds regrets". Lui qui avait voulu frapper Matthieu Delormeau a assuré avoir "modifié beaucoup de choses depuis un moment" dans son comportement. "On ne me reprendra plus à faire des choses comme ça" a-t-il promis.

"C'est surtout horrible pour ma femme qui se fait insulter dans des proportions qui dépassent tout ce que l'on peut me reprocher probablement à juste titre dans ce documentaire et ses à côtés. Il y a une déferlante de haine, de menaces de mort" a-t-il aussi indiqué. Comment a réagi sa femme Mélissa ? "Elle me soutient comme toujours et me dit de faire attention à mon comportement. Elle aussi sait comment je suis" a-t-il expliqué.

Les internautes réagissent sur Twitter

Des explications et des excuses qui sont loin d'avoir convaincu les internautes. Sur Twitter, Pierre Ménès s'est même fait descendre suite à ses nouvelles déclarations dans TPMP. Choqués, les twittos ne comprennent pas comment il peut avoir oublié l'agression et se défendre en disant que si ça s'était produit quelques années avant, ça serait passé "crème".