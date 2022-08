Pékin veut plus d'eau : la solution ? Un tunnel de 1000 mètres de profondeur relié à un canal de 1400 km

Le journal de Hong Kong ne donne pas beaucoup de détails sur la section souterraine, mais sur la carte, au moins, les Trois Gorges et Danjiangkou sont séparés par environ 200 kilomètres.

Le plus long tunnel d'adduction d'eau au monde

L'agence de presse EFE révèle toutefois quelques détails supplémentaires. Selon les informations dont elle dispose, la conduite souterraine - nommée Yinjianguhan - aura une longueur de 194,8 km et une profondeur qui, dans certains segments, atteindra presque mille mètres.

À titre indicatif, le South China Morning Post note que le plus long tunnel d'adduction d'eau au monde est actuellement le Päijänne en Finlande, qui fait 120 kilomètres de long et jusqu'à 130 mètres de profondeur. "Le tunnel de Yinjiangbuhan est environ deux fois plus long et certaines parties iront jusqu'à 1 000 mètres sous terre", précise-t-il. La Chine aura besoin d'environ neuf ans de travaux et d'un investissement d'environ 60 milliards de yuans, soit 8,7 milliards d'euros, pour construire la structure.

Après avoir parcouru la distance entre le barrage des Trois Gorges et le réservoir de Danjiangkou, l'eau devra encore effectuer la deuxième partie de son long voyage : elle sera canalisée par la ligne médiane du projet de dérivation des eaux du sud vers le nord pour continuer vers le nord du pays, un canal à ciel ouvert d'environ 1400 kilomètres jusqu'à la capitale chinoise. "Le tunnel de Yinjiangbuhan établira une connexion physique entre le barrage des Trois Gorges et le projet de dérivation des eaux du sud au nord, deux infrastructures essentielles pour la Chine", explique Niu Xinqiang, président de l'Institut d'exploration et d'études de Changjiang.

Redistribuer l'eau dans tout le pays

Le projet Sud-Nord est une mégastructure que la Chine a mise sur la table il y a plusieurs dizaines d'années dans le but de prélever de l'eau dans les rivières de la région sud et d'approvisionner les zones arides du nord. Pour ce faire, elle est divisée en trois lignes : orientale, occidentale et centrale. Parmi celles-ci, la plus stratégique est peut-être la dernière, qui part de Danjiangkou, dans la province de Hubei, et se dirige vers le nord-ouest, vers Pékin et Tianjin. Elle a commencé à fournir de l'eau dès la fin de l'année 2014.

Quel est l'objectif de la Chine en entreprenant un projet aussi titanesque, qui nécessite également un déploiement considérable de ressources ? En bref : une répartition plus équilibrée des ressources en eau que celle que connaît naturellement le pays, où il est courant que l'est et le sud souffrent d'inondations, tandis que les régions de l'ouest et du nord sont limitées par le manque d'eau.

On estime que si l'on additionnait tous les tunnels et canaux que la Chine construit ou a prévu de construire pour détourner l'eau, on obtiendrait un vaste réseau de 20 000 kilomètres, un enchevêtrement énorme et surtout coûteux avec lequel la Chine veut dynamiser son secteur primaire : elle espère augmenter sa production alimentaire annuelle de plus de 540 millions de tonnes. L'objectif du nouveau tunnel serait précisément de stimuler la production alimentaire et l'économie.

