Pégases 2020 : découvrez le palmarès de la cérémonie française de récompenses pour les jeux vidéo

Les César, mais pour les jeux vidéo

En juin 2019, le Syndicat National du Jeu Vidéo (SNJV) avait annoncé la création des Pégases. Une cérémonie comme les César et les Oscars, mais qui récompensent les jeux vidéo et non le cinéma. Entre 1984 et 1993, il y avait les Tilt d'or, décernés par le magazine français Tilt. Et ce lundi 9 mars 2020, la première édition des Pégases 2020 s'est déroulée au théâtre de la Madeleine à Paris.

La soirée, co-animée par Salomé Lagresle (animatrice de The Game of Love sur NRJ 12) et Manu Lévy (animateur de l'émission de radio Manu dans le 6/9 sur NRJ), était diffusée en direct sur Twitch via LeStream, ainsi que sur la chaîne de télé ES1. Quant aux votes, ce sont les plus de 1 200 membres de l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo qui ont voté pour leurs jeux vidéo préférés.

Et il y en a un qui est sorti grand gagnant des Pégases 2020, c'est A Plague Tale : Innocence (sorti le 14 mai 2019 sur Windows, Playstation 4 et Xbox One). Le jeu français édité par Focus Home Interactive et développé par Asobo Studio à Bordeaux, a reçu pas moins de 6 récompenses durant la cérémonie.