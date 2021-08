Pass sanitaire obligatoire pour les élèves à la rentrée ? Emmanuel Macron rassure

Le Président explique ensuite que les élèves des collèges et lycée ainsi que les étudiants à l'université et les professeurs pourront se faire vacciner dans les établissements. "Nous allons organiser la vaccination pour tous ceux qui le veulent, pour les 12/17 ans au collège et au lycée, pour les étudiants en faculté et pour les profs aussi." déclare Emmanuel Macron qui ajoute que des "opérations pour tester" seront aussi mises en place.

Le masque toujours obligatoire dans les classes

Celui qui a reçu Justin Bieber à l'Elysée en juin a également annoncé que le port du masque restera obligatoire dans les salles de classe en septembre. "Il faudra encore pendant un temps porter le masque pour se protéger" explique le Président. Dans une autre vidéo, Emmanuel Macron a aussi évoqué la possible mise en place d'une troisième dose de vaccin pour "les plus fragiles et les plus âgés".