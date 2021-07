Le pass sanitaire bientôt obligatoire à l'école et à l'université ?

Le 12 juillet dernier, Emmanuel Macron annonçait l'extension du pass sanitaire. Pour inciter le plus de Français possible à se faire vacciner, il faudra dès ce 21 juillet 2021 montrer son QR Code pour accéder aux lieux de culture comme les cinémas et les musées, aux salles de sports et prochainement pour aller au restaurant ou dans les bars. Mais ça pourrait ne pas s'arrêter là.

Le Haut Conseil de la Santé Publique recommande le pass sanitaire pour les écoles

Même si elle n'aura lieu que dans plus d'un mois, la rentrée scolaire est source d'inquiétude face au rebond de l'épidémie. Afin de pouvoir lutter plus efficacement contre la formation de clusters, le Haut Conseil de la Santé Publique recommande donc l'extension du pass sanitaire "lors de la reprise des cours dans les établissements scolaires et universitaires pour limiter la contamination dans ces lieux collectifs." peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de HCSP.

Il ne s'agit pour l'instant que d'une simple recommandation et le gouvernement n'envisage actuellement pas de rendre le pass sanitaire obligatoire à l'école et à la fac. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a même déclaré ce lundi 19 juillet 2021 sur FranceInfo qu'il n'était "pas prévu" de le rendre obligatoire pour les universités. Une position qui peut évidemment encore changer en fonction de l'évolution de l'épidémie en France. Ce mardi 20 juillet, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé une augmentation forte des cas positifs : 18 000 en 24h, une première depuis le mois de mai.

Les cours vont bien reprendre en présentiel à la fac

Après deux années difficiles, les étudiants vont pouvoir reprendre le chemin des facs à la rentrée. Alors que les enseignements en présentiel avaient repris avec une jauge de 50% en mai, les universités vont pouvoir accueillir de nouveau les élèves en 100% présentiel à la rentrée, a annoncé la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal la semaine dernière. En revanche, les repas à 1 euro mis en place pendant la crise sanitaire ne seront plus accessibles pour tous en septembre.