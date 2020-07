Paris : les transports en commun totalement gratuits pour les moins de 18 ans à la rentrée

Le rapport du Conseil de Paris a indiqué que les transports en commun parisiens seront gratuits pour tous les mineurs à partir de "la rentrée 2020-2021".

Depuis juin 2020, les parisiens de moins de 11 ans avaient déjà un remboursement de 100% de leur carte Imagine R. Désormais, les 11-18 ans aussi seront entièrement remboursés et pourront donc se déplacer gratuitement partout dans la capitale et dans ses environs (partout là où les bus, tramways, métros et RER vont).

Une mesure à la fois écolo et en faveur du pouvoir d'achat

Le projet de délibération précise que cette gratuité des transports en commun à Paris pour les moins de 18 ans avait deux buts. Le premier, c'était de pouvoir aider "à accompagner et à accélérer la transition écologique en incitant les jeunes parisiens et leurs familles à utiliser les transports collectifs". Et le deuxième, c'était de "soutenir le pouvoir d'achat des familles parisiennes". Une nouvelle mesure qui se veut donc à la fois en faveur de l'environnement (comme celle concernant les routes transformées en voies pour vélos) mais aussi du portefeuille des franciliens.

A noter que "ces mesures de gratuité coûteront 27,6 millions € par an (dont 12,6 millions € pour les 11-18 ans)" à la ville de Paris.