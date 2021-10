Parasite, Doubt, L'École emportée... les mangas à lire absolument pour Halloween

MPD-Psycho (Pika) de Otsuka Eiji et Tajima Sho-U

Tomes : 24 (terminé)

De quoi ça parle ? La vie de l'inspecteur Kobayashi Yôsuke bascule le jour où il reçoit une glacière contenant le buste de sa petite amie démembrée et maintenue artificiellement en vie. Quand il trouve le coupable à l'origine de ça, un changement inattendu s'opère en lui : Kobayashi devient une autre personne et l'abat froidement. A son procès, il affirme que Kobayashi Yôsuke est mort et qu'il est maintenant Amamiya Kazuhiko. A sa sortie de prison, Amamiya intègre alors un institut criminalistique fondé par Machi, une ex-inspectrice de police.

Pourquoi faut-il lire ce manga ? Il s'agit clairement du manga le plus exigeant de cette liste qui vous demandera une attention de tous les instants (et parfois une relecture des précédents tomes) afin de tout comprendre tant Otsuka Eiji nous offre des rebondissements aussi fous qu'incroyables. Mais alors, pourquoi faut-il le lire à Halloween ? Car derrière son univers de thriller parfaitement maîtrisé, se cache une ambiance surnaturel absolument terrifiante. Si MPD-Psycho est interdit aux moins de 16 ans, ce n'est pas pour rien. Le manga est trash, cru, violent, sanglant... on n'en ressort pas indemne. Et la force de Tajima Sho-U avec cette oeuvre, c'est que ce n'est jamais gratuit et on a donc le droit à de véritables tableaux vertigineux.