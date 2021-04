Paga (Les Marseillais à Dubaï) et Luna violents avec Lena ? Elle balance sur une scène coupée

Une altercation entre Paga, Luna et Lena coupée au montage ?

Depuis que Luna et Paga se sont remis en couple, Lena et le fraté de Greg Yega ne se calculent plus, mais le jeu des problèmes dans Les Marseillais à Dubaï a relancé les tensions entre les deux candidats et l'ex-participante aux Princes et les princesses de l'amour 4. C'est d'ailleurs parti assez loin entre eux puisqu'une bagarre a éclaté durant la soirée. Une bagarre qui n'a bien évidemment pas été diffusée en intégralité à cause du contexte violent, mais Lena a décidé de tout balancer en story sur Instagram.

Elle raconte alors ce qu'il s'est réellement passé durant son altercation avec Paga, avec qui elle a eu une brève aventure, et Luna : "Enervée, Luna s'empare d'une bougie éteinte et essaie de me l'envoyer dessus à deux reprises. Elle loupe son tir parce que la violence étant interdite sur les tournages, elle se serait fait virer sinon. Après, les coups ça ne s'achètent pas, mais les cerveaux non plus."

Lena confie ensuite : "Je m'énerve donc là je vais pour lui sauter dessus et là, Paga me prend et me plaque fortement sur le canapé. D'ailleurs, vous pourrez constater une jolie petite marque sur mon bras lorsque Flo me raccompagne à ma chambre."

"Ce jour-là, j'ai craqué"

Luna, toujours en couple avec Paga, a elle aussi réagi à son violent clash avec Lena : "De se voir comme ça à l'écran et les propos qu'on tient, on se rend compte que quand on est blessé et énervé... Eh ben, les mêmes personnes qui vous ont blessé peuvent faire ressortir le pire de vous-même. Je n'ai pas eu assez de sagesse à réagir comme ça. Je devrais avoir plus de sagesse. C'est pour ça que j'essaie au maximum de m'éloigner de toutes les personnes négatives, qui parlent mal et qui manquent beaucoup de respect.""

L'ex-candidate des Princes et les princesses de l'amour 4 ajoute : "Par contre, ils ont bien coupé le moment où la personne à qui je m'en suis prise (Lena, ndlr) me dit à plusieurs reprises 'nique ta m*re', 't'es une bip'. Ce n'est pas du tout la première fois qu'elle me dit ça et il n'y a pas qu'à moi qu'elle l'a dit. Au lieu de se faire petite, elle vient me voir et me traite de bip. C'est normal que je pète les plombs. Ce jour-là, j'ai craqué."