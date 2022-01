Outlander saison 6 : le couple Jamie et Claire en danger, des sacrifices et du sexe dans la bande-annonce

La saison 6 d'Outlander se dévoile

La date de sortie est désormais connue : c'est le 6 mars 2022 que la chaîne américaine Starz débutera la diffusion de la saison 6 d'Outlander. Une éternité à attendre, qui vient néanmoins d'être compensée d'une jolie façon. Afin d'apaiser la frustration des fans, une première bande-annonce des 8 prochains épisodes (la saison sera la plus courte, la faute au Covid-19) vient en effet d'être mise en ligne.

D'après le synopsis, la suite des aventures de Claire (Caitriona Balfe) et Jamie (Sam Heughan) sera particulièrement sombre, la faute à une Amérique en proie à de nombreux bouleversements politiques : "Les Fraser s'efforceront de trouver la paix et de s'épanouir au sein d'une société qui, comme le sait Claire, avance vers sa Révolution. Claire et Jamie devront défendre leur foyer, construit sur une terre offert par la Couronne, pas seulement contre des forces extérieurs, mais également face à l'augmentation des conflits au sein de la communauté qu'ils gèrent. (...) Si la saison 4 demandait 'Qu'est-ce qu'un foyer ?' et que la saison 5 s'interrogeait sur 'Qu'est-ce que vous seriez prêt à faire pour protéger votre maison ?', la saison 6 explorera ce qu'il se passe quand il y a une certaine division parmi les habitants du refuge que vous avez créé. Quand vous devenez malgré-vous un outsider, un étranger."

>> Outlander saison 6 : bientôt la fin de la série ? Caitriona Balfe sème le doute <<

Des sacrifices et du sexe dans la bande-annonce

Intrigué ? Hypé ? Difficile de ne pas l'être. Et ce n'est pas ce premier trailer - disponible dans notre diaporama, qui nous fera changer d'avis. Alors que la vidéo débute gentiment avec de l'amour et de l'espoir un peu partout, la réalité reprend vite le dessus et nous fait tristement comprendre que cette saison sera lourde en menaces, sacrifices et trahisons.

Si l'on se fie à ces premières images, la guerre à venir fera ainsi de nombreux ravages et causera des pertes inestimables. De quoi mettre le couple phare en péril ? Difficile à dire (on les voit tout de même faire quelques galipettes sous la couette), mais le discours de Claire ne laisse pas indifférent et ouvre la porte à une (r)évolution : "Je n'appartiens à pas ce monde. Brianna et Roger n'ont rien à faire ici. Et pourtant on est là. Nous tous. Parce que je t'ai aimé bien plus que la vie que j'avais." Et si ces épisodes enclenchaient le passage de nos héros vers le futur ? A suivre...

Du sexe, des morts et du drama... une saison comme une autre pour Outlander.