Outlander saison 6 : Brianna et Roger vont-ils retourner dans le futur ? La réponse selon les romans

Le final de la saison 5 de Outlander a été mouvementé et compliqué pour la famille Fraser. D'abord pour Claire (Caitriona Balfe) qui a été enlevée et violée, une intrigue issue du sixième roman de la saga de Diana Gabaldon. Roger (Richard Rankin), Brianna (Sophie Skelton) et Jemmy devaient de leur côté retourner dans leur "présent" mais leur voyage à travers les pierres n'a pas fonctionné, les renvoyant au XVIIIème siècle. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ne vont pas tenter une nouvelle fois de quitter l'époque où vivent les parents de Bree.

Ce qu'il se passe dans les romans

Chaque saison de Outlander est adaptée d'un roman de la saga littéraire Le Chardon et le Tartan de Diana Gabaldon. Même s'il y a parfois des changements, de nombreuses intrigues des livres sont adaptées dans la série. Pour la saison 6, c'est le roman La Neige et la Cendre qui servira de base pour les scénaristes. Et c'est d'ailleurs dans ce livre que Roger et Brianna vont quitter le XVIIIème siècle. Comme l'avait dévoilé Sophie Skelton lors d'interviews sur la prochaine saison, Brianna et Roger vont avoir un nouveau bébé, une petite fille prénommée Mandy. Sauf que Claire va découvrir que cette dernière souffre d'une maladie du coeur. Afin de pouvoir la sauver, la famille MacKenzie va donc voyager à travers les pierres, avec succès cette fois.

Une intrigue qui devrait certainement être présente dans la saison 6. Depuis le début de la série, Outlander a apporté plusieurs modifications importantes comme par exemple le destin de Murtagh (Duncan Lacroix). Dans les livres, le personnage meurt lors de la bataille de Culloden mais dans la série, ce n'est que dans la saison 6 que le parrain de Jamie a été tué.