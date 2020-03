One Piece : lisez le manga gratuitement durant le confinement grâce à Glenat

Qui a dit que confinement = ennui ? Afin d'aider les Internautes à passer le temps, Glenat Manga vient au contraire d'annoncer sur Twitter une très bonne nouvelle. Alors même que l'intégrale de l'anime One Piece a récemment été mise en ligne sur la plateforme ADN - une série à ne surtout pas manquer, l'éditeur français a décidé d'aller encore plus loin.

Découvrez One Piece gratuitement

Avec pour objectifs d'offrir une occupation géniale au public et de permettre au manga d'Eiichiro Oda lancé en 1997 de rencontrer de nouveaux fans (il n'est jamais trop tard), Glenat a tout simplement dévoilé qu'il proposait de "lire gratuitement, et pendant 48h, les 5 premiers tomes de One Piece". Oui, si vous avez toujours eu envie de débuter cette aventure mais que vous avez également toujours eu peur de ses 95 tomes, voilà l'occasion parfaite de jauger si cet univers est fait pour vous ou non...

Et une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, One Piece pourrait être le premier d'une longue série de mangas à connaître un tel sort. Dans un autre tweet, l'éditeur a dévoilé, "RDV demain [mardi 24 mars 2020, ndlr] pour (re)découvrir RANMA 1/2 !" Pour une fois qu'un lundi débute bien, merci !