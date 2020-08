One Piece : bientôt la fin du manga ? Eiichiro Oda approcherait de son "arc final"

En 2019, interrogé sur l'avenir de One Piece, "Combien de temps l'histoire va-t-elle encore durer ?", Eiichiro Oda confessait, "J'aimerais la terminer d'ici 5 ans". Un an plus tard, le célèbre mangaka ne semble pas avoir changé d'avis. Mieux (ou pire, c'est selon), il aurait même fait ses premiers pas en direction de cette tant redoutée dernière ligne droite.

La fin approche pour Luffy et ses amis

Dans le Weekly Shonen Jump n°35 de Shueisha, il a en effet été révélé à travers une publicité pour le One Piece Magazine n°10 que le manga "approche de son arc final". Malheureusement, là où de nombreuses questions se bousculent désormais dans nos têtes, (Cela signifie-t-il que le prochain arc sera réellement le dernier ou plutôt l'un des derniers ? Combien de nouveaux chapitres peut-on alors espérer ? Une date de fin est-elle déjà connue ?), le mystère reste entier à l'heure actuelle. Il faudra probablement attendre la sortie du magazine en question, le 4 septembre prochain, pour en savoir plus.

Seule certitude, la fin n'a effectivement jamais été aussi proche. D'après les premières informations, ce One Piece Magazine n°10 jouera ainsi malicieusement la carte de la nostalgie avec une rétrospective du manga. L'objectif ? Nous aider à nous remémorer au mieux les différents événements marquants de cette histoire afin d'être prêt pour "le climax" à venir.

Plus de 23 ans après ses débuts au Japon, One Piece serait donc sur le point de se terminer ? On a encore du mal à concevoir une telle idée.