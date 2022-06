Olga (Koh Lanta 2022) : son geste fort après l'aventure, "On en a parlé sur le camp, on l'a fait !"

Koh Lanta 2022 : Olga et Anne-Sophie ont fait un tatouage ensemble

Avant de mater l'épisode 15 de Koh Lanta 2022 (Koh Lanta, le Totem Maudit) sur TF1, ce mardi 7 juin 2022, découvrez le tatouage qu'Olga a fait avec une aventurière. Celle qui est proche de Colin (avec qui elle a démenti les rumeurs de couple) et Anne-Sophie dans le jeu de survie a décidé de graver dans sa peau son amitié avec Anne-So. Un tatouage en commun qu'Olga a dévoilé dans une vidéo postée sur son compte Instagram.

"Beau résumé fait par @annsoavocado_kohlanta. Gravée dans la peau. Une amitié profonde et à vie ! On en a parlé sur le camp, on l'a fait ! C'était au mois de février en Grèce !!" a expliqué celle qui a dévoilé son gros salaire quand elle bossait au Moulin Rouge, en légende du post Insta, "Des retrouvailles et des moments qu'on ne pouvait pas vous partager, car on était encore dans la confidence avant la diffusion de Koh Lanta. Je vous partagerai ça en story...".