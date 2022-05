Olga (Koh Lanta 2022) : son copain jaloux de sa relation avec Colin ? Elle se confie sur les rumeurs de couple

Aussi incroyable que cela puisse paraître, à défaut de trouver un collier d'immunité sur l'île, il est possible de trouver l'amour durant Koh-Lanta et ce, malgré des conditions de vie difficiles et une hygiène plus que limite. En effet, on ne compte plus le nombre de couples qui se sont formés grâce à l'émission depuis son lancement, que ce soit Benoît Assadi et Jesta, Thomas et Myriam ou encore Alix et Mathieu.

Olga et Colin en couple ?

De fait, il n'est pas étonnant d'apprendre que les téléspectateurs s'interrogent aujourd'hui sur l'étonnante relation qui a longuement lié Olga et Colin dans l'édition Le Totem Maudit, actuellement diffusée sur TF1. Comme on a pu le constater à l'écran, les deux aventuriers étaient tout simplement inséparables et semblaient extrêmement soudés et prêts à tout pour avancer en duo jusqu'au bout.

Alors, peut-on s'attendre à les voir officialiser un couple dans les semaines à venir ? La réponse est... NON. Interrogée à ce sujet dans Chez Jordan, Olga a tenu à fermer la porte à toute relation amoureuse et au moindre fantasme du public, "Une idylle ? C'est totalement faux. (...) Si les gens veulent parler, bah qu'ils parlent. Avec Colin, on est très proches, on est très amis. Durant l'aventure, on était de super alliés et nous sommes devenus de super amis".

Le copain de l'aventurière jaloux des rumeurs ?

Une mise au point attendue, mais également nécessaire. Après tout, la candidate est déjà en couple depuis plusieurs années avec l'ex-sportif Joseph Maronne et ces nombreuses rumeurs avec Colin ne sont pas forcément très agréables à vivre au quotidien pour son compagnon.

"Après cette aventure, il y a des hauts et des bas et comme on a pu le constater, il y a eu beaucoup de mouvements dans cette saison. Il l'a vécu exactement de la même manière que moi", a-t-elle dans un premier temps expliqué, avant d'ajouter plus loin, "Au sein de mon couple, cela n'a pas créé de jalousie mais ça créé quelque chose de désagréable".

Et quand on sait que Fouzi s'est récemment séparé de son ex à cause de la supposée jalousie de cette dernière depuis la diffusion de Koh-Lanta, on comprend mieux pourquoi il était important pour Olga de s'exprimer sur ce sujet.